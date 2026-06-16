En una ceremonia de cambio de mazo, el Rotary Club Luren Ica oficializó la renovación de su junta directiva para el período 2026-2027, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo orientada al desarrollo de proyectos de servicio en beneficio de la comunidad.

Socios rotarios

Durante el acto protocolar asumió la presidencia Karina Calle Livia, quien liderará la institución durante el próximo período rotario junto a un equipo integrado por socios que ocuparán diferentes responsabilidades dentro de la organización.

La nueva directiva quedó conformada por Eduardo como vicepresidente; Jorge Díaz, tesorero; María Vázquez, secretaria y responsable de la Fundación Rotaria; Gisella Calle y Stalin Uribe, maceros; Liliana Tipismana García, en Imagen Pública; Lucía Chirinos, en Membresía; Elsa Alejos, en Desarrollo del Emprendimiento; Betty Donayre, presidenta del Comité de Damas; y Jessica García, tesorera de dicho comité.

Asimismo, Lesly Gómez asumió responsabilidades en el Comité de Juventudes y también se asumieron los cargos en Actividades Internas, Empoderamiento de las Niñas y la presidencia del Comité de Proyectos.

Durante la ceremonia también se destacó la labor que desarrolla Rotary Club Luren Ica a través de iniciativas enfocadas en áreas como educación, salud, desarrollo social, liderazgo juvenil y apoyo a poblaciones vulnerables. La institución forma parte de Rotary International, organización que promueve proyectos de servicio y cooperación en diferentes partes del mundo.

Entre sus objetivos busca apoyar a la niñez y juventud, impulsando programas de liderazgo, educación y desarrollo integral. Desarrollar proyectos sostenibles que generen un impacto positivo y duradero en la comunidad. Fortalecer la paz, la comprensión y la buena voluntad a nivel local, nacional e internacional. Impulsar el liderazgo y la responsabilidad social, formando ciudadanos comprometidos con el bienestar común, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento otorgado a Máximo de la Cruz Solórzano, quien recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria rotaria. Además, fue distinguido como socio honorario de Rotary Club Luren Ica en mérito a su amplia labor como docente, escritor y editor de textos escolares.

Los asistentes resaltaron la contribución de De la Cruz Solórzano tanto en el ámbito educativo como en las actividades de servicio desarrolladas a lo largo de cinco décadas dentro del movimiento rotario.

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