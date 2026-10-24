Después de varios meses de escasas precipitaciones, las lluvias volvieron a presentarse la tarde del 22 de octubre en el centro poblado de Pámpano, distrito de Huancano (Pisco), generando esperanza entre los agricultores afectados por la prolongada sequía que golpea las zonas altas de la provincia de Pisco. Sin embargo, las precipitaciones también han despertado preocupación ante el riesgo de huaicos y deslizamientos.

Registro de lluvias

Como consecuencia de las lluvias registradas en las zonas altas, se reportó un ligero incremento del caudal del río Pisco, que alcanzaría aproximadamente los 1,600 litros de agua, según la información proporcionada. Este recurso hídrico es esperado por los agricultores para irrigar las sedientas tierras del sector Cabeza de Toro.

La llegada de las precipitaciones representa un alivio para el sector agrícola; no obstante, existe preocupación por los posibles efectos de lluvias de mayor intensidad. Entre los puntos vulnerables figura la carretera que conecta la costa con Ayacucho, donde la activación de quebradas, los derrumbes y los huaicos podrían afectar el tránsito vehicular y dejar varados a transportistas y pasajeros.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre condiciones meteorológicas que incluyen lloviznas, incremento de los vientos costeros y presencia de neblina en la región Ica. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en las carreteras, especialmente durante la noche y la madrugada.

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