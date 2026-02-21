La Municipalidad Distrital de Huáncano informó que, a consecuencia de las intensas lluvias registradas desde las 6:00 p. m., se han producido serias afectaciones en diversos puntos del distrito.

Uno de los sectores más comprometidos es la vía Los Libertadores, donde se reportan derrumbes, caída de piedras, acumulación de desmonte y huaicos que han restringido el tránsito vehicular y peatonal.

Múltiples daños

El fenómeno natural también ha impactado directamente en la actividad agrícola. Canales de riego han resultado dañados, al igual que plantaciones de palta Hass y enrocados de protección que resguardan la infraestructura hidráulica.

Asimismo, varios caminos vecinales presentan deterioro considerable, generando preocupación entre agricultores y familias de las zonas rurales que dependen de estas vías para el traslado de productos y abastecimiento.

Ante la emergencia, la gestión municipal, en coordinación con el área de Defensa Civil y el equipo técnico especializado, viene ejecutando la evaluación inmediata de daños y análisis de necesidades. El objetivo es restablecer la transitabilidad en las zonas afectadas y garantizar el suministro de agua para las labores agrícolas, priorizando los sectores más vulnerables.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, evitar el tránsito por zonas de riesgo y acatar las recomendaciones oficiales.

