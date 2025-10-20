El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió el aviso meteorológico N.° 369, advirtiendo la presencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra del país, entre el lunes 20 y el miércoles 22 de octubre.

Lluvias intensas

En la sierra de la provincia de Ica, especialmente en los distritos ubicados por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar, se prevé la caída de granizo y lluvias persistentes que podrían afectar vías de comunicación, viviendas rústicas y zonas agrícolas. SENAMHI recomienda a la población tomar precauciones ante posibles deslizamientos y activación de quebradas, así como evitar la exposición a tormentas eléctricas.

Según el pronóstico, el lunes 20 de octubre se registrarían acumulados de hasta 16 mm/día en la sierra central, mientras que los valores disminuirán progresivamente hacia el miércoles 22. Las autoridades locales y de defensa civil se mantienen en alerta para atender posibles emergencias y mitigar los efectos de estas precipitaciones.

