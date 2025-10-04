El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que desde el sábado 4 hasta el lunes 6 de octubre se registrará un incremento significativo de la velocidad del viento en la franja costera del país, afectando principalmente a la región Ica.

Alerta meteorológica

Según el aviso meteorológico N.° 348, se esperan ráfagas que alcanzarán los 35 km/h en la provincia iqueña, lo que podría ocasionar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal en varias zonas.

La institución precisó que este fenómeno será más notorio en horas de la tarde, aunque estará acompañado en la madrugada y primeras horas del día por cobertura nubosa, niebla, neblina y eventuales lloviznas en las áreas cercanas al litoral. En Ica, donde el clima árido favorece la dispersión de partículas, la población deberá tomar precauciones especiales, sobre todo en las vías de tránsito donde las ráfagas podrían afectar la conducción de vehículos menores.

De acuerdo con el pronóstico, el sábado 4 de octubre los vientos alcanzarán valores cercanos a los 35 km/h en Ica, superando los niveles previstos para otras regiones de la costa sur. Estas condiciones, aunque consideradas de intensidad moderada a fuerte, representan un riesgo para la salud y las actividades cotidianas, ya que la exposición constante al polvo puede provocar problemas respiratorios, principalmente en niños y adultos mayores.

Ante esta situación, el Senamhi recomendó a las autoridades locales y a la ciudadanía mantener medidas preventivas, como asegurar techos y estructuras ligeras, protegerse con mascarillas y gafas en caso de exposición prolongada al polvo y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento.

