(COER Ica) informó que, según el aviso meteorológico N. º 313 emitido por el SENAMHI, se ha activado el nivel de alerta amarilla ante el incremento de fenómeno que se presentará hasta hoy martes 9 de setiembre.

Reducción de la visibilidad

Se esperan ráfagas de viento de ligera a moderada intensidad que podrían generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. En la región Ica, se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 kilómetros por hora, siendo una de las zonas más afectadas del litoral.

También se anticipa la presencia de cobertura nubosa, acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, afectando principalmente a las provincias de Ica, Chincha, Nasca y Pisco.

Ante este escenario, el COER Ica ha emitido recomendaciones a la población para asegurar techos y ventanas, evitar estructuras debilitadas y mantenerse alejados de materiales peligrosos. Además, se insta a utilizar ropa abrigadora y mascarillas, ya que el polvo en suspensión podría afectar a personas con afecciones respiratorias o alergias.

La alerta incluye también a otras regiones del país como Áncash, Arequipa, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. Las autoridades continúan con el monitoreo constante para brindar información actualizada y prevenir riesgos a la ciudadanía.

