El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Ica) informó que, según el aviso meteorológico N. º 313 emitido por el SENAMHI, se ha activado el nivel de alerta amarilla ante el incremento de la velocidad del viento en la costa, fenómeno que se presentará hasta hoy martes 9 de setiembre.

Reducción de la visibilidad

Se esperan ráfagas de viento de ligera a moderada intensidad que podrían generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. En la región Ica, se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 kilómetros por hora, siendo una de las zonas más afectadas del litoral.

También se anticipa la presencia de cobertura nubosa, acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, afectando principalmente a las provincias de Ica, Chincha, Nasca y Pisco.

Ante este escenario, el COER Ica ha emitido recomendaciones a la población para asegurar techos y ventanas, evitar estructuras debilitadas y mantenerse alejados de materiales peligrosos. Además, se insta a utilizar ropa abrigadora y mascarillas, ya que el polvo en suspensión podría afectar a personas con afecciones respiratorias o alergias.

La alerta incluye también a otras regiones del país como Áncash, Arequipa, Callao, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes. Las autoridades continúan con el monitoreo constante para brindar información actualizada y prevenir riesgos a la ciudadanía.

