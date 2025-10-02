Al menos diez serenos de la Municipalidad Provincial de Pisco denunciaron haber sido despedidos de manera sorpresiva y sin justificación formal. Según su versión, fueron informados en la misma central de serenazgo que ya no continuaban laborando para la comuna, pese a tener varios años de servicio.

Son padres de familia

Los afectados calificaron la medida como arbitraria y aseguraron que el municipio cuenta con presupuesto suficiente para mantener al personal. “No entendemos por qué nos despiden. Muchos tenemos años trabajando, conocemos la ciudad, y ahora nos sacan sin explicación mientras están convocando a nuevos trabajadores por CAS, dejando desprotegida a la población”, declaró uno de los serenos retirados.

Los extrabajadores realizaron una constatación policial y una denuncia pública por presunto despido arbitrario ante las autoridades competentes, exigiendo su inmediata reposición.

La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes consideran que la salida repentina de este personal afecta la seguridad ciudadana, especialmente en zonas con alta incidencia delictiva.

