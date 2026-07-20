La violencia criminal volvió a golpear a la provincia de Cañete. Un joven de 20 años fue asesinado a balazos la noche del sábado 18 de julio en la tercera cuadra de la calle Malvinas, en el distrito de Imperial, en un ataque ejecutado por sicarios que huyeron del lugar tras perpetrar el crimen.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Alejandro Byron Quispe Yaya (20), conocido entre sus allegados como “Bayron”. Según información preliminar, el joven fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal, quienes abrieron fuego en reiteradas ocasiones antes de escapar con dirección a la carretera Imperial–Quilmaná.

Producto de los impactos de bala, Quispe Yaya cayó al suelo y murió en el lugar. Los vecinos, alertados por las múltiples detonaciones, dieron aviso a las autoridades, generando una rápida movilización de los equipos de emergencia.

Agentes del Serenazgo de Imperial llegaron inicialmente a la escena y resguardaron el perímetro hasta la llegada de efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes procedieron a acordonar la zona para preservar las evidencias.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio.

Durante la inspección del lugar, especialistas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Cañete, perteneciente a la Región Policial Lima Sur, hallaron más de una decena de casquillos de bala, un indicio que evidencia la intensidad y violencia del ataque perpetrado contra la víctima.

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