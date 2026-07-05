Un doble homicidio generó alarma entre los pobladores del centro poblado Carmen Alto, en el distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete, luego de que dos hombres fueran encontrados sin vida cerca de una acequia.

Fueron vecinos de la zona quienes advirtieron la presencia de los cuerpos y dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP). Al llegar al lugar, los agentes acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes.

Víctimas presentaban impactos de bala

Las víctimas fueron identificadas como Elmer Moisés de la Cruz Gutiérrez, de 39 años, conocido con el apelativo de “Manguerón”, y Jesús Snayder Huamani Taquiri, de 26 años.

De acuerdo con la información preliminar, ambos presentaban impactos de bala. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni el móvil del crimen.

Hallan un vehículo y bebidas alcohólicas en la escena

Durante la inspección del lugar, los efectivos policiales encontraron una caja con botellas de cerveza y un vehículo de placa Y2F-470, de marca Changan y color plata.

Según las primeras diligencias, el automóvil habría sido utilizado por las víctimas para llegar al lugar y será sometido a las pericias correspondientes como parte de la investigación.

Ministerio Público realiza diligencias

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público efectuaron el levantamiento de los cuerpos y recopilaron evidencias que permitan esclarecer el doble homicidio.

Hasta el cierre de este informe, la Policía Nacional no había reportado personas detenidas por el caso y las investigaciones continúan para identificar a los responsables.

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