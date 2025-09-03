El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4,0 se registró este miércoles 3 de septiembre a las 10:16 a. m. en la región Ica. El epicentro fue localizado a 65 kilómetros al oeste de la ciudad de Pisco, con una profundidad de 42 km.

De acuerdo con el reporte oficial (IGP/CENSIS/RS 2025-0586), el movimiento tuvo una intensidad de grado IV en Pisco, lo que significa que fue percibido por la población, aunque no se han reportado daños materiales ni víctimas hasta el momento.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 ocurrido a 65 km al O de Pisco, Pisco – Ica. pic.twitter.com/icWbz2NTg4 — COEN - INDECI (@COENPeru) September 3, 2025

Recordatorio de prevención

El IGP reiteró que el Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo. Por ello, instó a la población a mantener una mochila de emergencia lista, identificar las zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y participar en los simulacros nacionales organizados por el Estado.