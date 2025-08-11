Un sismo de magnitud 4.8 remeció esta mañana la provincia de Pisco, en la región Ica, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico se produjo a las 06:41 horas, con epicentro ubicado a 100 kilómetros al sur de Pisco y a una profundidad de 23 kilómetros. Según el IGP, el movimiento telúrico fue percibido con una intensidad III en la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades locales de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recordó a la población la importancia de mantener la calma y evitar el pánico durante un sismo, así como elaborar un plan de evacuación familiar y verificar las rutas de salida seguras.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona donde ocurre aproximadamente el 85 % de la actividad sísmica mundial, por lo que los especialistas recomiendan estar siempre preparados ante la ocurrencia de estos eventos.