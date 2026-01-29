Un sismo de magnitud 4.9 se registró a las 02:51 de la madrugada de este jueves 29 de enero, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 40 kilómetros y su epicentro se ubicó a 50 kilómetros al suroeste de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0053

Fecha y Hora Local: 29/01/2026 02:51:06

Magnitud: 4.9

Profundidad: 40km

Latitud: -15.73

Longitud: -75.43

Intensidad: IV Marcona

Referencia: 50 km al SO de Marcona, Nasca - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 29, 2026

Asimismo, el IGP indicó que la intensidad del sismo alcanzó el nivel IV en Marcona, donde fue percibido de manera moderada por la población. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, según información preliminar de las autoridades locales.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante este tipo de eventos, identificar las zonas seguras dentro de las viviendas y contar con una mochila de emergencia, así como seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).