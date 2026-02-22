Un sismo de magnitud 5.1 se registró la tarde se este domingo 22 de febrero en Pisco, región Ica, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:36 horas, con una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro se localizó a 82 kilómetros al oeste de Pisco, en Ica.

En Pisco, el temblor generó alarma en la población, varios vecinos salieron de sus casas a fin de ponerse a buen recaudo. Además, el movimiento telúrico registrado en Ica, también fue percibido en algunas zonas de Lima, principalmente en edificios.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0100

Fecha y Hora Local: 22/02/2026 17:36:14

Magnitud: 5.1

Profundidad: 42km

Latitud: -13.59

Longitud: -76.96

Intensidad: III-IV Pisco

Referencia: 82 km al O de Pisco, Pisco - Ica — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 22, 2026

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, y las autoridades continúan monitoreando la zona.

El IGP recordó a la población la importancia de mantener la calma y contar con un plan de emergencia familiar ante este tipo de eventos.