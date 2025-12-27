Por las fiestas de fin de año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), adscrita al Ministerio del Interior, recordó a los padres de familia y adultos al cuidado de niños y/o adolescentes que ellos no deben manipular productos pirotécnicos, incluso si cuentan con supervisión durante el encendido o activación.

Artefactos peligrosos

Ello se debe a que, aunque parezcan inofensivos por su tamaño, brillantes envoltorios o diseño infantil, todos los pirotécnicos contienen sustancias químicas procesadas para que, mediante reacciones tras el contacto con fuego o al impactar con fuerza sobre superficies duras, ocasionen calor, sonido, destellos de luz, humo de colores o efectos de movimiento de diversa intensidad.

“Un menor de edad no es lo suficientemente maduro para actuar con la responsabilidad y cuidado necesarios para manipular pirotécnicos de manera segura, siguiendo las pautas del fabricante. O, como ha ocurrido en festividades anteriores, los más pequeños sufren intoxicaciones al llevarse estos productos a la boca, como parte de sus juegos”, observó Sergio Contreras, vocero de la Sucamec, ante varios padres durante una feria informativa en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), sede Breña, para prevenir los accidentes más comunes durante las fiestas.

De acuerdo con los médicos, los casos por quemaduras entre menores de edad debido a un manejo irresponsable de pirotécnicos o la caída de líquidos calientes aumentan en 30 % durante esta temporada. Lamentablemente, de cada 10 pacientes pediátricos atendidos por estas emergencias, seis proceden del interior del país.

Ferias y productos autorizados

Para prevenir estos siniestros, la Sucamec socializa estas recomendaciones en diversos espacios, como otra feria preventiva, esta vez en el Cercado de Lima, donde se exhortó a la ciudadanía a adquirir pirotécnicos autorizados solo en ferias que cuentan con permisos, acreditando el cumplimiento de medidas de seguridad tanto para el almacenamiento y expendio como para las tiendas y otros espacios donde el público realiza sus compras.

“En esos casos, cuando la persona retorna a donde lo encendió porque asume que este no sirve, pero en realidad solo se trató de un retraso de la activación del pirotécnico, puede ocurrir un accidente pues la pólvora permanece activa”, explicó Contreras, quien enfatizó que, conforme con la legislación vigente, solo los pirotécnicos denominados deflagrantes o de luces cuentan con autorización para su venta al público en general.

