El sicariato gana terreno en la región Ica. Ayer en la provincia iqueña un hombre fue acribillado de certeros balazos directos al cuerpo, cuando se encontraba en los exteriores de una vivienda en la avenida Maurtua. La ráfaga de balazos originó su deceso instantáneo.

Homicidio calificado

Se trata de Carlos Manzanilla García de 34 años, conocido como “Carloncho”, quien se desplazaba en horas de la mañana por la concurrida avenida, tras situarse en un inmueble que era punto de concentración del Club Deportivo “Simón Bolívar” (a pocos metros de un puesto policial), fue interceptado por criminales que llegaron en una motocicleta, quienes, sin piedad alguna, jalaron el gatillo y atacaron con una ráfaga de balazos en contra de Manzanilla García, dejándolo muerto. Los verdugos huyeron raudamente con dirección desconocida.

El cuerpo sin vida del hombre presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza y otras partes del cuerpo, que tenían perforación por los disparos y emanaba sangre. El occiso quedó tendido en la vía en posición de cubito dorsal. La policía de criminalística habría encontrado hasta cinco casquillos de bala y posteriormente llegó la Fiscalía, que ordenó el levantamiento del cadáver.

La escena sangrienta que se dio en una zona aledaña de Mollendo, causó el terror en los vecinos, quienes reclamaron que el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de la Policía Nacional estaba cerrado. Al respecto el Comisario de Ica, comandante PNP Juan Carlos Porras Aragón, indicó que los dos efectivos policiales a cargo del PAR tuvieron una reacción inmediata, además pidió a los testigos del crimen pueden brindar información para la investigación policial.

“Se está poniendo en tela de juicio la participación del efectivo policial, tengo que decir ni bien se registró el hecho, ellos (los policías) de inmediato han salido corriendo detrás de los presuntos autores, han tenido que cerrar el PAR y hay una malinterpretación de los vecinos que refieren que el PAR estaba cerrado. El personal policial escuchó los disparos y de inmediato salen y cierran la puerta, obviamente los pocos vecinos que han estado, han orientado la persecución, pero este PAR no cuenta con vehículo policial, ahora necesito que la población colabore en las diligencias. El efectivo de criminalista me dice, no puedo recoger información porque no me dejan, me están obstruyendo”, declaró.

En tanto, Pedro Manzanilla, padre del occiso, exigió a la autoridad policial justica, también pidió garantías por su vida. “Ojalá que los capturen, la policía dice que ya los tiene identificado, y también pido garantías, si me pasa algo ellos son los responsables. Un policía me amenazó y me dijo que iba a morir igual, que me amenacé y si me toca morir muero, pero decentemente, no a balazos ni a traición”, dijo el progenitor.

