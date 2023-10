La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) propuso una costosa sanción a la Municipalidad Provincial de Ica al incurrir en siete infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y otra infracción a la labor inspectiva.

“Toda vez que conforme se observa del Cuadro de Propuestas de la presenta acta de infracción se verifica que se ha propuesto un total de multas graves en normas de seguridad y salud en el trabajo: por la suma total de S/ 542 mil 916″, dice un extracto del documento.

Añade: “Asimismo se ha propuesto en las presentes actuaciones inspectivas, un total de multas graves en normas de seguridad y salud en el trabajo: por la suma total de S/ 37 mil 669.50, y un total de multas muy graves a la labor inspectiva por la suma de S/ 156, 024″.

Detalles

Entre las infracciones está el no constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud, así como no proporcionales formación y capacitación adecuada.

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal de los que se derive un riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores.

No cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, adoptada el 17 de agosto pasado.

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias, según los resultados de las evaluaciones.

Tales como haber identificado el peligro de radiación solar en los puestos de trabajo de la Policía Municipal y Serenazgo. Asimismo no cumplir con consignar, como controles el uso de bloqueador solar, así como gorro tipo legionario o sombrero.

Durante la inspección se observó los estándares de higiene ocupacional en el comedor, vestuario y servicios higiénicos. El total de multa supera los S/ 688 mil entre infracciones leves, graves y muy graves.

días fue el periodo en que se realizó la inspección en el municipio iqueño. El trabajo se realizó durante todo el mes de agosto.

