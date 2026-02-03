La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) anunció que durante todo el mes de febrero intensificará los controles de velocidad en la Panamericana Sur y esto incluye tramos de la región Ica.

Velocidad fiscalizada

Como parte de estas acciones, se desplegarán cinemómetros certificados, dispositivos electrónicos que permiten detectar automáticamente a los conductores que exceden los límites máximos de velocidad. Estos equipos registran evidencia fotográfica de la infracción, lo que permite la imposición inmediata de sanciones conforme a la normativa vigente, en estricto respeto del debido proceso.

En la región Ica, la fiscalización se concentrará en puntos estratégicos de la Panamericana Sur y vías complementarias. Entre los tramos intervenidos figuran el kilómetro 180 al 200, en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha; el kilómetro 197 al 200, en Chincha Baja; y el kilómetro 250 al 280, en el distrito de Salas, provincia de Ica. Asimismo, se reforzarán los controles en el kilómetro 480 al 490, en Marcona, provincia de Nasca, y en la autopista Chincha–San Andrés, del kilómetro 195 al 226, en la provincia de Pisco.

La Sutran recordó que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes con consecuencias fatales en las carreteras. Por ello, el uso de cinemómetros permite fortalecer la capacidad de fiscalización y generar pruebas objetivas para sancionar conductas que ponen en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.

De acuerdo con la normativa, los conductores detectados excediendo la velocidad incurren en la infracción M20, que contempla una multa de hasta el 50 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 2,750 para el año 2026, además de la acumulación de entre 50 y 70 puntos en el récord del conductor. Este tipo de sanción no admite descuentos ni beneficios por pronto pago.

Finalmente, la entidad exhortó a los conductores que transitan por la región Ica a respetar la señalización vial, reducir la velocidad en zonas urbanas y de alta circulación, y planificar sus viajes con anticipación. Sutran recordó que una multa puede evitarse con una conducción responsable, pero un accidente puede tener consecuencias irreversibles.

