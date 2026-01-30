Ica celebra con orgullo el destacado desempeño de los niños talentos Rodrigo Valencia Paredes, que pertenece al Taller Artistico Cultural De Pura Sangre “Hnos. Mancilla” y Antonella García Quincho, integrante de la Academia de Marinera Norteña “ Pasion y Orgullo “ - Ica, quienes, con gran destreza, gracia y amor por nuestra danza nacional, han logrado clasificar a la Primera Final en la categoría Infante del Mundial de Marinera 2026, evento que se desarrolla en la ciudad de Lima.

Orgullo nacional

Ambos representantes iqueños han demostrado un alto nivel artístico y técnico en cada presentación, reflejo de su dedicación, disciplina y del constante trabajo de formación que vienen realizando. Su participación no solo enaltece a la región de Ica, sino que también reafirma el valor cultural de la marinera como expresión de identidad y tradición peruana.

Este importante logro los posiciona entre los mejores exponentes de su categoría a nivel nacional, convirtiéndose en un motivo de alegría y orgullo para sus familias, maestros y toda la comunidad iqueña, que sigue de cerca su brillante participación en este prestigioso certamen.

VIDEO RECOMENDADO