el destacado desempeño de los niños talentos Rodrigo Valencia Paredes, que pertenece al Taller Artistico Cultural De Pura Sangre “Hnos. Mancilla” y Antonella García Quincho, integrante de la Academia de Marinera Norteña “ Pasion y Orgullo “ - Ica, quienes, con gran destreza, gracia y amor por nuestra danza nacional, han logrado clasificar a la Primera Final en la categoría Infante del Mundial de Marinera 2026,

Orgullo nacional

Ambos representantes iqueños han demostrado un alto nivel artístico y técnico en cada presentación, reflejo de su dedicación, disciplina y del constante trabajo de formación que vienen realizando. Su participación no solo enaltece a la región de Ica, sino que también reafirma el valor cultural de la marinera como expresión de identidad y tradición peruana.

Este importante logro los posiciona entre los mejores exponentes de su categoría a nivel nacional, convirtiéndose en un motivo de alegría y orgullo para sus familias, maestros y toda la comunidad iqueña, que sigue de cerca su brillante participación en este prestigioso certamen.

