El escritor pisqueño Erick Anderson Schultz Cueto, conocido literariamente como Terry White, continúa ganando lectores con su saga de fantasía épica, misterio, batallas y elementos místicos, conformada por cuatro libros.

Residente en San Andrés, Pisco, el autor ha convertido su pasión por la literatura en un proyecto editorial que, pese a las dificultades y al limitado respaldo institucional a la cultura en la provincia, ha logrado trascender fronteras y llegar a lectores de distintos lugares a través de plataformas internacionales como Amazon, en formatos físico y digital.

Promoviendo la lectura

Durante su reciente participación individual, Terry White vivió un emotivo encuentro con sus lectores, quienes se acercaron para adquirir ejemplares, solicitar autógrafos, conversar con el autor y tomarse fotografías. La respuesta del público fue tal que, ante la cantidad de personas que no lograron adquirir su libro, regresó a Pisco este fin de semana para continuar compartiendo su obra en la Plaza de la Bandera, frente a la I.E. Bandera del Perú, promoviendo la lectura y acercando su universo literario a niños, jóvenes y familias.

Detrás de esta propuesta existe una historia de perseverancia, pues durante los últimos años el escritor buscó oportunidades para impulsar su obra, hasta asumir personalmente los costos para lograr publicar formalmente sus libros. Schultz Cueto considera que el respaldo de los lectores ha sido fundamental para mantener viva su saga, especialmente frente a la falta de un mayor impulso de la comuna provincial a las iniciativas culturales y al talento literario local.

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