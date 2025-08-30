Para promover la lectura y el acceso al conocimiento en todo el distrito de Salas (Ica), la Biblioteca viajera llegó a la I.E.I N° 04 “Pinochito”, donde los más pequeños disfrutaron de un divertido Cuentacuentos sobre la historia de dinosaurios.

Lectura y convivencia

El personal de la Biblioteca Municipal actuó la historia en vivo, mientras se narraba, llenando de risas, emoción y mucha imaginación a todos los presentes. Esta acción, busca descentralizar y fortalecer el servicio bibliotecario a través de la lectura en la comunidad educativa.

Asimismo, la Municipalidad Distrital de Salas realizó taller psicoeducativo “Stop Bullying” en la I.E. N.º 22334 Santa Cruz de Villacurí – Palmeras. El taller fue impartido en todos los salones de 1ero a 6to grado de primaria, sensibilizando a los estudiantes sobre la importancia del respeto, la convivencia armoniosa y la prevención del acoso escolar.

Con dinámicas participativas y reflexivas, los niños y niñas aprendieron a reconocer actitudes de bullying, sus consecuencias y la importancia de buscar apoyo en docentes, familias y autoridades.

VIDEO RECOMENDADO