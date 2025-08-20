En el distrito de Salas, continúan los operativos de fiscalización preventiva en distintas zonas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de normativas municipales relacionadas con la formalización comercial y las condiciones de salubridad en establecimientos abiertos al público.

Cumplimiento de las normas

A través de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, se realizaron inspecciones en locales comerciales de Guadalupe Cercado y Villa Rotary Nueva Esperanza. El foco principal fue comprobar que los negocios cuenten con la autorización para publicidad exterior (paneles, letreros simples o luminosos).

Durante los operativos, el personal municipal también brindó información a los propietarios sobre los trámites necesarios para regularizar su situación, incluyendo la obtención de licencias de funcionamiento, certificados de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE) y otros requisitos para la formalización de sus negocios.

En una intervención previa, se ejecutó un operativo conjunto con la Subgerencia de Gestión Ambiental en restaurantes de Guadalupe Cercado y el centro poblado Nuestra Señora de Guadalupe, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de salubridad.

Se inspeccionó el estado de los productos utilizados en la preparación de alimentos, la higiene en cocinas y utensilios, así como la vigencia de licencias de funcionamiento, certificados de Defensa Civil y la caducidad de extintores.

Al término de las inspecciones, los fiscalizadores ofrecieron recomendaciones en materia de seguridad alimentaria, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio y proteger la salud de la población.

