La Municipalidad Distrital de Salas, a través de DEMUNA Salas, llevó a cabo un enriquecedor taller dirigido a los padres y madres de familia de la Institución Educativa Privada Talentos de Villa Rotary, con el objetivo de fortalecer la comunicación y los lazos afectivos con sus hijos.

El tema central del evento fue: “Fortaleciendo la comunicación y vínculos con nuestros hijos”.

Bienestar integral

Durante la jornada se desarrollaron diversas dinámicas participativas, orientadas a promover la reflexión y el compromiso familiar: La dinámica de los globos: cada participante escribió en un globo el nombre de sus hijos, simbolizando el amor y cuidado que les brindan.

Asimismo, el árbol de los deseos: madres y padres plasmaron sus anhelos para el futuro de sus niños y niñas, asumiendo también el compromiso de compartir más tiempo de calidad en familia.

La Municipalidad Distrital de Salas agradeció la activa participación de todas las familias y reafirma su compromiso de continuar impulsando actividades orientadas al fortalecimiento de la unión familiar y al bienestar integral de nuestros niños y niñas.

