Trabajadores del penal de Chincha e Ica exigen estabilidad laboral.

El personal de seguridad interna del establecimiento penitenciario de Chincha e Ica realizaron una paralización de labores para exigir estabilidad laboral al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ellos, argumentan que desde hace años se les renueva contrato bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), que no les permite acceder a los beneficios que perciben los trabajadores nombrados.

Ayer jueves 5 de noviembre, los técnicos del INPE desistieron de ingresar a cumplir con su jornada habitual. La medida adoptada surge en rechazo al vínculo contractual que tienen con la institución carcelaria. Según uno de los voceros cada tres meses están siendo convocados para renovar contrato. Situación -explica- que no les genera estabilidad y que además no son considerados para recibir beneficios como CTS, escolaridad, horario de trabajo y demás.

Seguridad en penales

“Nosotros no tenemos ningún seguro. A nosotros nos pasa algo dentro del penal y no nos atienden. No tenemos riesgo de vida”, señaló una de las trabajadoras que se sumó a esta medida de lucha. Agregó que en el pico más alto de la pandemia tuvieron que trabajar algunos incluso “con fiebre” y sin medicina en el tópico para atender este malestar. Ellos, se vieron obligados en llevar sus propios medicamentos.

“Hemos trabajado todo el tiempo de pandemia y no nos han dado nada. Las mascarillas que nos daban eran descartables, no nos daban mascarillas buenas. No nos daban alcohol, nosotros teníamos que traer nuestras medicinas”, dijo. Agregó que en este contexto de la emergencia sanitaria hubo personal CAS que falleció sin tener la oportunidad de acceder a los beneficios.

Los técnicos solicitan no estar más en el régimen CAS y que la modalidad de contrato sea indefinida, como ha ocurrido en otros sectores del Estado. Piden al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que resuelva su pliego de reclamos con una respuesta no solo positiva, sino también “digna” para beneficio de todos los servidores de este establecimiento que se mantienen en paralización de labores.