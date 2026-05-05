Una intervención de defensa ribereña en el sector de Orcona, en la provincia de Nasca, viene generando preocupación luego de que se reportara una posible afectación a un tramo del acueducto histórico de la zona, considerado uno de los principales atractivos turísticos y culturales del lugar.

Medidas de prevención

Tras conocerse el hecho, hasta el área llegaron efectivos de la Policía Nacional, así como representantes de la Junta de Usuarios y del Ministerio de Cultura, quienes iniciaron las diligencias para verificar los daños y determinar responsabilidades.

La situación ha reavivado el malestar entre pobladores, quienes advierten sobre el deterioro progresivo de espacios patrimoniales en una provincia cuya economía depende en gran parte del turismo. Señalan que este tipo de intervenciones debería ejecutarse con mayor planificación y supervisión para evitar impactos negativos en estructuras históricas.

El presunto daño al acueducto ha puesto nuevamente en debate la gestión y protección de los recursos culturales en Nasca, especialmente en zonas de alto valor histórico, donde especialistas consideran necesario reforzar las medidas de prevención y conservación para evitar pérdidas irreversibles.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO