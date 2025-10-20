Un lamentable accidente de tránsito ocurrido la tarde del domingo ha conmocionado a la población de Nasca. Alrededor de las 3:00 p.m., un tico de color amarillo, con placa de rodaje M3B-096, se despistó y cayó al acueducto de Achaco, en la zona de Portachuelos, provincia de Nasca, quedando completamente volcado dentro del cauce de una acequia.

Falleció ahogado

El conductor, identificado como Orsenio Arostegui Valdez, de 54 años de edad, perdió la vida ahogado tras quedar atrapado dentro del vehículo. Testigos señalaron que el auto se salió de la vía repentinamente y cayó de forma violenta, terminando con las llantas hacia arriba. No había otras personas a bordo del automóvil al momento del accidente.

La víctima era un vecino conocido en la zona, dedicado al servicio de taxi y padre de tres hijos, quien según información preliminar se dirigía hacia un encuentro familiar. Lo que iba a ser una jornada de reunión terminó en tragedia, generando profunda consternación.

El rescate del cuerpo fue posible gracias a la rápida intervención de los bomberos de la Compañía 200 María Reiche Newman de Vista Alegre y la Compañía de Bomberos de Nasca, quienes llegaron hasta el lugar tras recibir la alerta del accidente. Sin embargo, al lograr extraer el cuerpo del interior del vehículo, constataron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Poco después, personal de la Comisaría de Nasca se hizo presente para tomar el control de la escena. El hecho fue comunicado al Ministerio Público, y el fiscal de turno procedió a ordenar el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue para la necropsia de ley.

