Transportistas que circulan por la carretera Panamericana Sur vienen acatando, desde el sábado 10 de octubre, una medida de protesta que consiste en negarse a pagar los peajes de Nasca, Yauca y Ático, en señal de rechazo al mal estado de esta importante vía nacional.

Reclamo de transportistas

La preocupación de los conductores quedó nuevamente evidenciada en un video difundido este domingo, en el que se observa las maniobras que deben realizar para esquivar los enormes huecos que dificultan la circulación vehicular en el tramo que conecta la provincia de Nasca, en la región Ica, con la provincia de Caravelí, en Arequipa.

Los transportistas advierten que las condiciones de la carretera representan un peligro para quienes transitan diariamente por esta ruta, especialmente por tratarse de una vía de alto flujo vehicular, utilizada por tráileres, camiones, cisternas, buses interprovinciales y otras unidades de transporte de carga y pasajeros.

Según los conductores, el deterioro de la carpeta asfáltica obliga a realizar maniobras repentinas para evitar los baches, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, daños materiales y posibles afectaciones a la integridad de los usuarios.

Ante esta situación, los transportistas aseguran que mantendrán la medida de protesta hasta que se ejecuten los trabajos de mantenimiento necesarios para mejorar las condiciones de la carretera y garantizar una circulación más segura.

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