En el marco del Día del Árbol, la Municipalidad Distrital de Salas, junto a la Subgerencia de Gestión Ambiental, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Gobierno Regional de Ica y el grupo empresarial Vanguard Internacional, realizó una jornada de siembra de huarangos en el sector de Ana Jara.

Unidos por la tierra

La actividad tuvo como objetivo promover la recuperación de áreas verdes y reforzar la importancia de la reforestación con especies nativas adaptadas al ecosistema local. El huarango, árbol emblemático del desierto costero, no solo contribuye a la biodiversidad, sino que también cumple un rol clave en la conservación del suelo y la lucha contra la desertificación.

Vecinos, autoridades locales y representantes de las entidades participantes colaboraron en la siembra, destacando la necesidad de fortalecer una cultura ambiental sostenible desde el territorio.

“Plantar un árbol es una forma de dar vida y construir futuro. Cada árbol que cuidamos es una herencia para las próximas generaciones”, fue uno de los mensajes compartidos durante la jornada.

VIDEO RECOMENDADO