Unidos por la tierra

La actividad tuvo como objetivo promover la recuperación de áreas verdes y reforzar la importancia de la reforestación con especies nativas adaptadas al ecosistema local. El huarango, árbol emblemático del desierto costero, no solo contribuye a la biodiversidad, sino que también cumple un rol clave en la conservación del suelo y la lucha contra la desertificación.

Vecinos, autoridades locales y representantes de las entidades participantes colaboraron en la siembra, destacando la necesidad de fortalecer una cultura ambiental sostenible desde el territorio.

“Plantar un árbol es una forma de dar vida y construir futuro. Cada árbol que cuidamos es una herencia para las próximas generaciones”, fue uno de los mensajes compartidos durante la jornada.

