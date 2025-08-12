En respuesta a las bajas temperaturas que afectan a las zonas altoandinas, la Dirección de Bienestar Universitario, a través de la Unidad de Asistencia Social, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, viene impulsando una campaña solidaria en beneficio de familias vulnerables de Yauca, Cochalcas y Pique. La iniciativa cuenta con la activa participación de estudiantes del Colegio Universitario, quienes han sido pieza clave en la recolección de donaciones.

Productos de primera necesidad

La campaña nació del compromiso de un grupo de estudiantes, quienes recorrieron diversas facultades solicitando el apoyo de la comunidad universitaria. Gracias a este esfuerzo conjunto, se ha logrado reunir productos de primera necesidad que beneficiarán a un total de cien familias.

La identificación de los beneficiarios se realizó en coordinación con líderes locales y representantes religiosos de la zona, entre ellos el párroco de Yauca, José Locoa, y la señora Eleonora El Chande, responsable de la parroquia de Cochalcas, quienes facilitaron el padrón de familias en situación de mayor vulnerabilidad.

La entrega de la ayuda está programada para el próximo sábado 16 de agosto, con el objetivo de mitigar los efectos del friaje que azota a estas comunidades andinas.

Autoridades universitarias y estudiantes coincidieron en resaltar que esta campaña no solo refuerza el valor de la solidaridad, sino que reafirma el rol social que cumple la universidad en el desarrollo de su entorno.

“Unidos contra el friaje” no es solo un lema, sino una muestra concreta de que la unión de voluntades puede generar un impacto real en la vida de quienes más lo necesitan.

VIDEO RECOMENDADO