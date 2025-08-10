Decenas de jóvenes postulantes participaron ayer en el simulacro del examen de admisión de la Universidad Continental – campus Ica, el cual se desarrolló desde las 8:00 a.m. hasta las 9:30 a.m., como parte de la jornada “Tu Futuro Empieza Aquí”, una experiencia integral orientada a conocer más sobre los servicios de la casa superior de estudios.

Propuesta académica

Tras el simulacro, los asistentes participaron en una feria vocacional y vivencial, que incluyó la exposición de simuladores de carreras en ciencias de la salud, así como stands interactivos de Arquitectura, Psicología, Derecho, Empleabilidad Ingeniería y otras disciplinas, donde recibieron orientación profesional por parte de docentes y especialistas.

El evento se realizó en el moderno campus de la universidad, ubicado en la urbanización Parque Industrial C-201, un espacio que cuenta con más de una decena de aulas, cinco laboratorios, cinco talleres, biblioteca, auditorio y ambientes especializados para las distintas carreras profesionales, como la Cámara Gesell utilizada en la formación práctica de estudiantes de Psicología y Derecho.

El Dr. Cristian Torres, representante de la Universidad Continental en Ica, destacó la importancia de este tipo de eventos para acercar a los jóvenes al entorno universitario y apoyar en su proceso de decisión vocacional.

“La Universidad Continental – campus Ica invita a toda la población a visitarnos y conocer más sobre nuestra propuesta de valor. Este año estamos ofreciendo las carreras profesionales de Derecho, Administración y Psicología, y proyectamos para marzo del próximo año contar con 13 carreras profesionales, entre ellas Medicina Humana”, anunció.

La Universidad Continental, licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), ha puesto a disposición de los estudiantes infraestructura moderna y completamente equipada, concebida como un centro multipropósito con énfasis en programas de ciencia e ingeniería, manteniendo altos estándares de calidad educativa.

