Con motivo del Día del Niño, EsSalud Ica desarrolló una campaña especial de vacunación infantil, destacando que la mejor forma de celebrar esta fecha es protegiendo la salud de los más pequeños. La jornada se realizó en el frontis del Hospital Augusto Hernández Mendoza y permitió que decenas de menores completen su esquema regular de inmunización.

Prevención de enfermedades

La actividad tuvo como objetivo principal acercar los servicios de salud a las familias, reforzar la prevención de enfermedades y recordar la importancia de la vacunación como medida clave para garantizar un desarrollo saludable en la infancia.

Durante la campaña, además de recibir sus dosis correspondientes, los niños participaron de una celebración simbólica, donde se les entregaron pequeños obsequios. Sin embargo, el mensaje central fue claro: la protección que brindan las vacunas es el mejor regalo que un niño puede recibir.

“El mayor acto de amor hacia nuestros hijos es cuidar su salud. Esta campaña es una muestra de que celebrar también es prevenir”, señaló el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial de EsSalud Ica, quien agradeció el esfuerzo del personal de salud por llevar adelante la jornada.

