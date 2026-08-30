Durante las actividades por el aniversario del centro poblado Lurinchincha, ubicado en el distrito de Chincha Baja, se suscitó enfrentamiento entre un vecino y sujetos, sindicados de haber robado un celular. Los agentes de la comisaría local, tras ser alertado sobre este hecho, intervinieron en la zona, siendo detenidos los dos presuntos sospechosos por la comisión del delito contra al patrimonio.

Investigados por hurto

Testigos señalan que la pelea habría sido, al parecer, por la sustracción de un móvil. Un indignado morador debido al evento delictivo confrontó a los que serían los autores del hurto. La situación escaló de un intercambio de palabras a golpes de puños y patadas. Los demás pobladores al ver la escena evitaron que los individuos, quienes estaban en mototaxi, escapen del lugar y dieron aviso a la comisaría.

Los agentes detuvieron a M. Chávez y A. Pizarro de 18 y 34 años respectivamente. Ambos fueron puestos a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la delegación de Chincha Baja para las investigaciones correspondientes por el presunto hurto. En tanto, el vecino fue llevado al área de medicina legal del Ministerio Público para la evaluación de las lesiones que presentaba debido a la agresión física.

VIDEO RECOMENDADO