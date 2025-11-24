Más familias de zonas rurales y de difícil acceso en la región Ica cuentan ahora con señal gratuita de radio y TV, tras la operación de 24 estaciones del Centro de Acceso Público a la Comunicación y la Cultura (CAPCC).

Estas infraestructuras permiten ampliar la cobertura de medios públicos en comunidades donde antes no llegaba la televisión ni la radio.

Tecnología en la zona

El objetivo de la iniciativa es fortalecer el derecho a la comunicación y acercar contenidos educativos, culturales e informativos a la población rural. A través de esta red, los habitantes pueden mantenerse informados sobre temas de educación, salud, prevención, desarrollo productivo y cultura, contribuyendo a reducir la brecha digital y de información en la región.

Según información oficial, las estaciones del CAPCC se encuentran distribuidas estratégicamente en los distritos más alejados de la región, priorizando aquellas zonas donde la conectividad y el acceso a medios son limitados. El mantenimiento y mejora de estas antenas busca garantizar una señal estable y de calidad para las comunidades beneficiadas.

Entre los beneficios del programa CAPCC figuran el acceso gratuito a contenidos informativos y culturales, la promoción de la inclusión digital, y la difusión de mensajes de interés público y nacional.

VIDEO RECOMENDADO