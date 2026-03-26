En un operativo ejecutado por personal del Grupo Terna de la Policía y Aduana,acompañados de la Unidad de Servicios Especiales (USE)de la PNP, se intervino la tienda “Repuestos y accesorios import export”, ubicadaen la manzana A lote 4 de la Asociación La Florida, frente al centro comercial La Rotonda.

La Policía ubicó que en dicho establecimiento se vendería diversas autopartes presumiblemente de contrabando ya que no tendrían documentos que sustenten su ingreso legal al territorio peruano.

Variedad de accesorios

Se encontraron radiadores, motores, llantas, aros,puertas, parachoques, máscaras, carburadores, mangueras y otros accesorios usados y para diferentes tipos de vehículos.

Se procedió con la incautación de todos los artículos, incluso pesados motores que tuvieron ser que ser cargados hasta por siete agentes de la Policía y Aduanas. Fueron necesarios un camión y dos camionetas 4x4 para trasladar lo incautado al depósito de la Aduana en el Parque Industrial.

Encargado fue detenido

Como representante del Ministerio Público participó la fiscal especializada en delitos de contrabando Ivette Muguerza Casas. Un joven de unos 24 años, encargado de la tienda, resultó detenido y fue trasladado hasta la dependencia policial con marrocas.

Al finalizar el operativo la dueña del establecimiento no quiso declarar pero alcanzó a decir que cuenta con todos los documentos y que los presentará para recuperar su mercadería.