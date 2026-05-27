Durante el mitin político de Keiko Fujimori en Huancayo también se registraron protestas de grupos de izquierda liderados por militantes de Juntos por el Perú.

Los militantes izquierdistas llegaron hasta los alrededores del mitin que se llevaba a cabo en el distrito de El Tambo, situación que obligó al despliegue de un contingente policial.

Pese a ello, no se pudieron evitar los enfrentamientos entre ambas agrupaciones políticas.

Los protestantes que portaban pancartas quemaron banderas fujimoristas, arrojaron huevos y gritaban arengas fueron dispersados con bombas lacrimógenas.

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