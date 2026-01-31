Un reo del Establecimiento Penitenciario Ancón I escapó la madrugada de este sábado, 31 de enero, desde un hospital ubicado en el distrito de Puente Piedra, donde permanecía internado desde inicios de mes bajo vigilancia penitenciaria.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó la fuga mediante un comunicado oficial, identificando al prófugo como Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien recibía atención médica desde el pasado 2 de enero bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria.

🔴 El INPE informa sobre la fuga de un interno del penal Ancón I en centro hospitalario. pic.twitter.com/0VXMQYzRgl — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 31, 2026

Las autoridades penitenciarias investigan las circunstancias exactas que permitieron la evasión del interno, quien logró escapar mientras se encontraba bajo los protocolos de seguridad establecidos para reos hospitalizados.

Tras detectar la fuga, el INPE activó inmediatamente los procedimientos de emergencia y notificó a la Policía Nacional del Perú (PNP) “a fin de que se activen las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes”, según detalla el comunicado institucional.

Ministerio Público inicia investigación

El ente penitenciario informó también al Ministerio Público sobre el incidente “para el inicio de las diligencias e investigaciones conforme a ley”, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

El personal de seguridad que estaba asignado a la custodia de Romero Baldoceda ha sido puesto “a disposición de las autoridades competentes” para realizar las investigaciones administrativas y penales correspondientes, confirmó el INPE.

La PNP mantiene activo el operativo de búsqueda del reo fugado en coordinación con las autoridades penitenciarias, mientras se evalúan posibles fallas en los protocolos de seguridad durante el traslado y custodia hospitalaria del interno.