Durante el año 2025, la Sunafil en en Junín, registró 8 accidentes mortales de trabajadores, con el deceso del cargador John Carlos Guerra Cóndor ya suman 9 las víctimas. El infortunado fue aplastado por varias toneladas de planchas de vidrio que descargaba junto a otros obreros en el almacén de una vidriería de la cuadra 5 del jirón Angaraes. Desde el año 2016 al 2025, ya son 100 las personas que han muerto por accidentes fatales, informó el subintendente de fiscalización de la Sunafil en Junín, Giancarlo Cipriano.

Los accidentes ocurrieron en actividades de comercio al por mayor y menor, construcción explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, servicio inmobiliarios, empresariales y alquileres y transporte y almacenamiento.

DILIGENCIA. Ayer, dicha entidad inició una investigación, tras la muerte de Jhon Carlos Guerra Cóndor (32), el muchacho que pereció aplastado por dos javas de vidrio, que tenía que bajar de un tráiler para ingresarlas a un almacén.

Entre las personas que declararon estaba Denis Guerra Cóndor, hermano del occiso, que manifestó a la Sunafil la falta de las medidas de seguridad para bajar del tráiler. En primer lugar, mencionó que los llaman para bajar la mercadería sin ningún contrato de por medio y solo les pagan 60 soles.

Giancarlo Cipriano, subintendente de fiscalización de Sunafil, dijo que se investigará si la víctima contaba o no con los equipos de protección personal y en base a la normativa sociolaboral, se asumirán las acciones que corresponde en un plazo determinado.

“Para labores riesgosas se exige los equipos de protección personal y los implementos de seguridad. En caso de incurrir en una infracción corresponde una sanción”, mencionó.

Este año 2025, Sunafil 2 actas de infracción por accidentes mortales y 6 informes por la misma razón. Mientras que levantaron, 11 actas de infracción por accidentes de trabajo, además de 127 informes por la misma razón.

Ayer, personal de Defensa Civil y de Promoción Económica de la Municipalidad Provincial de Huancayo, acudió a realizar una inspección y aunque no ingresaron porque el Ministerio Público y la Policía realizaban las diligencias, al filtrar la dirección del almacén ubicado en la cuadra 5 del jirón Angaraes, se determinó que no contaban con ninguna autorización, es decir que era clandestino.

El propietario de la vidriería fue intervenido por la Policía y en compañía de su abogado permanecía en el patrullero, mientras se cumplían las diligencias.

En los últimos 9 años y en lo que va del año 2025, en la región Junín se realizaron 893 inspecciones relacionadas con eventos de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Accidentes de trabajo, accidentes mortales y otros.

Sin recursos. Los familiares no cuentan con los recursos económicos suficientes para los gastos de sepelio, del obrero que vivía en San Agustín de Cajas.