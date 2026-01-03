El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la restricción de la circulación de vehículos especiales y de carga pesada en la Carretera Central, una de las principales vías de conexión entre Lima y la región Junín, medida que rige desde el 1 de enero de 2026 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Directoral y se aplicará en el tramo comprendido entre el kilómetro 19, en Ñaña, y el kilómetro 161, a la altura del centro poblado de Curipata (La Oroya). Según el MTC, la carretera “opera por encima de su capacidad de diseño”, generando congestión, accidentes y un acelerado deterioro de la infraestructura. De acuerdo con la norma, de lunes a jueves se permitirá la circulación regulada de vehículos especiales con autorización de Provías Nacional, mientras que de viernes a domingo quedará prohibido su tránsito. Asimismo, las combinaciones vehiculares especiales, como los bitrenes, no podrán circular por este tramo de la vía.

Desde el sector empresarial, la Cámara de Comercio de Huancayo advirtió que la restricción es solo un “síntoma” de un problema estructural no resuelto por el Estado. “La Carretera Central ha colapsado. Es una vía diseñada para 4 mil vehículos diarios y hoy soporta más de 7 mil”, señaló Jesús Capcha, director de Competitividad del gremio empresarial. El representante cuestionó que durante más de dos décadas no se haya concretado una solución definitiva como la autopista de cuatro carriles.

“El fondo del problema es la falta de decisión política y la mala asignación presupuestal. Hoy se priorizan otros gastos y no una obra estratégica para el centro del país”, afirmó. Capcha sostuvo que se deben activar alternativas complementarias para evitar el estancamiento económico de Junín.

“El ferrocarril central debería encargarse del traslado de mercadería y no solo de minerales, mientras que la región debe fortalecer el transporte aéreo y terrestre para pasajeros. Junín necesita usar de manera articulada la vía férrea, aérea y terrestre”, remarcó, advirtiendo que sin estas acciones el colapso de la Carretera Central continuará afectando al comercio y a la seguridad vial.