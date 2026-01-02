Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 2 de enero en el kilómetro 66 de la Carretera Central La Oroya–Jauja, a la altura del distrito de Parco, en la provincia de Jauja. El choque frontal involucró a una camioneta y un semitriler, dejando como saldo personas heridas y cuantiosos daños materiales.

MIRA ESTO:

La camioneta Toyota Hilux, color blanco, era conducida por Ever Mariños Velásquez (45), mientras que el semitriler Volvo, color rojo, se encontraba al mando de Rubén Ledesma de la Cruz (46). Producto del impacto, los ocupantes resultaron con lesiones y fueron auxiliados en el lugar.

Efectivos de la Policía de Carreteras de Acolla acudieron a la zona para brindar apoyo a los heridos, controlar el tránsito vehicular y realizar las diligencias correspondientes. Las causas del accidente son materia de investigación.