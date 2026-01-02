El distrito de Mito, en la provincia de Concepción es el único distrito donde 3 días al año, asume la autoridad máxima el huacón, un ancestral personaje que tiene la facultad de castigar con su látigo a los mismos alcaldes, presidentes comunales o subprefectos, si estos no cumplieron un rol honorable y transparente.

Esta es la festividad de la huaconada, danza ritual ancestral , declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La danza de la huaconada, se baila oficialmente los días 1, 2 y 3 de enero, fechas donde solo se tiene permitido participar a los adultos que fueron aceptados (por gozar de buen ascendencia moral) por la congregación conformada solo por varones, mientras que el 4 de enero pueden participar foráneos y niños en el pasacalle que se realiza por el perímetro de la plaza principal del distrito de Mito.

Control social

El antropólogo Luis Emiliano Enríquez Bernia, conversó con Correo y contó como esta danza logro cambios importantes para el desarrollo de Mito, pero mantiene la esencia principal que son los valores como la honradez, justicia y trabajo digno.

“Es una danza Pre-Colombina que ha podido desarrollarse a través del tiempo. La danza del huacón, ha quedado en el pueblo de Mito como una de control social porque al inicio estaba relacionada a los dioses andinos. Se han cambiado algunos aspectos con respecto a la vestimenta pero no los fines esenciales que era poner orden al pueblo de Mito y aledaños”, detalló Enríquez Bernia.

El mes de noviembre del año 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reconoció a la huaconada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, esto fue por la cultura que se transmitió en esta danza por varias generaciones.

“El 1, 2 y 3 de enero, el huacón tiene la potestad de asumir la autoridad, que no nace del ser humano sino por encargo de los dioses andinos. En estos días, quienes han transgredido las normas del pueblo, sean autoridades o población en común, serán sometidos al látigo de los huacones. Muchas veces es para sancionar o castigar, pero el tronador también es para el reconocimiento y se ha manifestado que si un visitante recibe un látigo es porque tendrá un buen año”, acotó el antropólogo.

El castigo con látigo es solo para varones del pueblo, en el caso una mujer cometa alguna infracción, podrían ser sancionadas con una multa que puede ser pagada con chicha de jora, aguardiente u otro. Todo el pueblo es sometido, en Mito, a la autoridad del huacón.

“El huacón miteño es el único personaje, que asume la autoridad máxima de un distrito, esto no se observa en ningún otro lugar del Perú”, acotó Luis Enríquez.

Durante estas fechas festivas, el distrito de Mito, recibe por días a más de 10 mil visitantes, lo que genera un gran movimiento económico y flujo turístico que permitió el desarrollo de la zona.

