En siete de los 83 distritos que tiene La Libertad nadie ha muerto de COVID-19, aun cuando –según el Ministerio de Salud (Minsa)– esta región es la cuarta con la mayor tasa de letalidad en todo el país (11,62%).





Cifras

Estos siete distritos se ubican en la sierra de la región, pero es Pataz la que posee la mayor cantidad de localidades sin muertes por coronavirus: Huaylillas, Taurija, Urpay y Pias. Le sigue Otuzco, con Paranday y La Cuesta. Y Longotea, ubicada en Bolívar, tampoco registra decesos por esta enfermedad.

A excepción de Paranday y La Cuesta, cuya provincia, Otuzco, se sitúa a unas dos horas de Trujillo, los cuatro distritos patacinos se encuentran a más de diez horas de la capital liberteña en bus, mientras que para llegar a Longotea primero hay que ir por Cajamarca y luego cruzar Balsas, en Amazonas.

“El poco flujo migratorio que tienen estas localidades podría ser uno de los motivos para que no reporten muertes por COVID-19”, sostuvo la jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Ana María Burga Vega.

La especialista añadió que otra razón sería la densidad poblacional de las siete localidades. Según el censo de 2017, Paranday tiene una población de solo 523 habitantes y La Cuesta, 614. En el caso de Longotea, llega a los tres mil pobladores y los otros cuatro distritos suman casi ocho mil pobladores entre todos.

“Son poblaciones que viven en lugares dispersos, en el campo. No hay grandes conglomerados urbanos y hasta en muchos casos una casa está muy distante respecto a la otra”, añadió la funcionaria.

Otro factor que podría estar influyendo para que estos distritos no registren muertes por COVID-19 es la alimentación de la población. Según muchos estudios, el nivel de letalidad del coronavirus podría hasta triplicarse en aquellas personas que padecen comorbilidades como la diabetes, hipertensión y obesidad.

“La gente de la sierra tiene menos comorbilidades, camina duro, no come comida chatarra como suele ocurrir en la costa. Tiene una alimentación mucho más sana”, comentó Burga Vega.

Casi 18 meses después de que se inició la pandemia [marzo de 2020], los 83 distritos de La Libertad presentan casos de COVID-19, incluidos Longotea (78), Huaylillas (37), Taurija (19), Urpay (18), Paranday (15), La Cuesta (13) y Pias (12).

¿Por qué entonces en estos distritos no se han producido fallecimientos? “Seguro han recibido cargas virales muy bajas, justamente porque no están en lugares que concentran muchas personas. Cuando tú tienes cargas virales bajas, la replicación del virus no se produce de la misma manera. Una cosas es que te metan mil virus a diez millones de virus”, respondió Ana María Burga.

El consejero regional por la provincia de Otuzco, Gonzalo Rodríguez Espejo, dijo también que la lejanía de estos lugares puede estar contribuyendo a que registren pocos infectados y cero decesos. “La transitabilidad entre una ciudad y otra también es complicada, además de tener una población que poco se moviliza”, sostuvo.

Para el médico José Cabrejo Paredes, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria Macro Región Norte, recordó, sin embargo, que con el inicio de la pandemia también se postergaron las fiestas patronales en la sierra y con ello, los niveles de contagios y muertes descendieron.

El también coordinador de Salud Pública del Colegio Médico del Perú - Consejo Regional I La Libertad destacó que sería “muy importante” analizar por qué estos distritos no reportan fallecidos por coronavirus o por qué toda la población o un grueso sector de esta todavía no se contagia. “Estamos hablando de poblaciones vírgenes, pues no hay una infección prolongada ni letal. Tengo la impresión de que esto sucede porque no se ha vehiculizado el virus”, sostuvo.

Ante este escenario, el galeno recalcó que las autoridades pertinentes deberían activar una “vigilancia epidemiológica” en estas zonas.

Lucha

Para continuar con las jornadas de inmunización, hoy llegará a Trujillo el ministro de Salud, Hernando Cevallos Flores.

El Gobierno Regional aseguró que el representante del Ejecutivo arribará con no menos de 120 mil dosis e inspeccionará los ambientes del Centro de Atención Temporal (CAT) Ramón Castilla, donde se atiende a pacientes leves o en recuperación.

Con estas vacunas, la Región espera inmunizar a la población de 38 años a más a partir de mañana.