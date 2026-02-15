El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Mariños, denunció ser víctima de amenazas extorsivas por parte de un sujeto que afirma pertenecer a la organización criminal ‘Los Pulpos’, quien le exige el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

Según informó la autoridad edil, las amenazas se realizaron a través de llamadas telefónicas y mensajes, algunos de los cuales fueron grabados por el propio burgomaestre como evidencia del hostigamiento que viene sufriendo.

Alcalde grabó amenazas

En uno de los videos difundidos, se observa a Mariños atendiendo una llamada de un sujeto que se identifica como ‘Loco Alex’, quien asegura comunicarse en representación de la banda criminal ‘Los Pulpos’ para exigirle el pago del dinero.

Durante la conversación, el alcalde le indica que se ha equivocado de persona; sin embargo, el presunto delincuente responde que “siempre les dicen eso”, pero que luego “cuando pasan las cosas” vuelven a contactarlos.

Ante la negativa del alcalde, el sujeto sostiene que “muchos alcaldes están con ellos”, a lo que Mariños replica: “Bueno, eso es problema de ellos. Si ellos han decidido caminar por el camino equivocado, eso no es mi culpa”.

La amenaza se intensifica cuando el extorsionador afirma que finalmente terminará pagando y amenaza con hacer daño a sus hijos, asegurando incluso que posee fotografías de ellos. Pese a ello, el alcalde reiteró su rechazo al pago y envió un mensaje directo a los delincuentes: “Trabajen dignamente y dejen de hacer daño a la gente”.

Cabe señalar que el pasado 11 de febrero, Mariños también difundió un video enviado por los extorsionadores, en el que estos exhiben armamento de guerra, advirtiendo que podría ser utilizado en su contra y contra sus seres queridos si no se concreta el desembolso exigido.

Estado de emergencia en Pataz

La denuncia del alcalde se produce en un contexto de estado de emergencia vigente en la provincia de Pataz. El Poder Ejecutivo amplió por 60 días calendario esta medida mediante el Decreto Supremo N.° 016-2026-PCM, con el objetivo de enfrentar el accionar de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otros actos de violencia.

La norma dispone que las Fuerzas Armadas mantengan el control del orden interno, con el apoyo operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la provincia de Pataz, el centro poblado de Chagualito (distrito de Cochorco) y la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad.

Es en este escenario de alta conflictividad que el alcalde Aldo Mariños ha hecho pública la denuncia, exigiendo mayor protección y acciones concretas contra las redes criminales que operan en la zona.