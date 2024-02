Cansada de no ser escuchada, la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Marmot, en la provincia de Gran Chimú, María Castillo Valverde, se encadenó en la Plaza de Armas de Trujillo para llamar la atención de las autoridades nacionales y regionales y así exigir seguridad para ella y su pueblo.

Medida

La autoridad edil decidió encadenarse y así protestar contra la ola criminal de sicariato, extorsión y minería ilegal que está atentando gravemente a su distrito.

Como se conoce, el lunes 29 de enero, un ciudadano fue asesinado de 10 balazos en el sector La Corontilla, desvío Caña Brava-Compín, en el distrito de Marmot.

La autoridad edil exige mayor seguridad en su jurisdicción.

Recordemos que el año pasado, María Castillo denunció amenazas extorsivas, por lo que se le dispuso como medida de protección coordinar con el comandante en jefe de las comisarías para que le brinden la seguridad pertinente; sin embargo, esta protección no se llevó a cabo.

Todas estas situaciones llevaron a la alcaldesa de Marmot, manifestarse junto a la población en contra de la minería ilegal porque está afectando las tierras que servían para cultivo y pastoreo, además de no contribuir con el desarrollo del distrito, generan desorden y delincuencia.

Víctima de extorsión

María Castillo señaló que desde el año pasado es víctima de extorsión y que le están exigiendo el pago de 50 mil soles.

“Soy víctima de la extorsión. El año pasado empezaron a extorsionarme, me pedían 50 mil soles y luego 30 mil soles. Yo no soy empresaria, pero no cuento con ese dinero para darles y pienso que la vida no tiene un precio. Además, me decían que por no matar a mi hija me pedían 50 mil soles. Estoy siendo extorsionada”, indicó.

También pidió un patrullero y más efectivos de la Policía Nacional del Perú para el distrito de Marmot.