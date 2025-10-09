Agentes del Departamento de Investigación Criminal Este de la Policía detuvieron a alias “Chato”, presunto integrante de la banda delictiva “Los Malditos de Trux”, que extorsionaba a los comerciantes del mercado Miguel Grau de El Porvenir.

La captura de Jean Alexis Palma Basilio (18) ocurrió en el sector Wichanzao del distrito de La Esperanza, luego de que vendedores de ese centro de abastos denunciaran que delincuentes les exigían el pago de S/ 50 mil para que no atenten contra ellos ni sus negocios. Además, después de entregar ese dinero, debían pagar S/ 5 diarios por puesto.

La Policía informó que alias “Chato” cayó en posesión del celular desde donde se hacían las amenazas extorsivas. Además, se le encontraron dos cartuchos de dinamita que habrían sido usados para grabar un video intimidatorio que les enviaron a los comerciantes.

El detenido fue puesto a disposición de la Segunda Fiscalía de Flagrancia de Trujillo.