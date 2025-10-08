Tres presuntos miembros de la banda delictiva “T Family”, que según versión de la Policía están involucrados en casos de extorsión a empresarios locales, fueron detenidos la noche del último martes en Trujillo.

VER MÁS: Trujillo: Dos menores de edad caen portando una pistola y balas en Huanchaco

Se trata de Edwin Villena Ávila (57), “Viejo Ricardo”; Daniel Villena Correa (29), “Dani”; y Mirele Avancino Ascanio (31), “Chata”, quienes exigían S/ 80 mil a un empresario para no atentar contra su vida y la de sus seres queridos.

De acuerdo con la versión de la víctima, los maleantes le enviaban mensajes y le hacían llamadas para exigirle entregue el dinero, pero lejos de amilanarse, el empresario denunció el hecho ante la unidad especializada de la Policía.

Los detectives utilizaron la tecnología y lograron obtener la ubicación del celular del cual se enviaban los mensajes extorsivos. Esto también permitió dar con el paradero de los sospechosos. Dos fueron detenidos en la calle Luis Valle Goicochea y el tercero, en el pasaje Albarracín, en la urbanización Palermo.