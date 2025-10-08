Durante un operativo ejecutado en el distrito de Huanchaco, la Policía detuvo en el sector Ramón Castilla a dos menores de edad que deambulaban por la calle armados con una pistola automática.

Se trata de los adolescentes de iniciales K. J. C. P. (15), “Kenyi” y K. A. R. G. (16), “Keisi”, quienes serían parte de la banda delincuencial “Los Malditos de Las Brisas”, dedicada a extorsión y delitos contra la seguridad pública.

Al realizarles el registro personal a uno de ellos se le encontró un arma de fuego tipo pistola con una cacerina abastecida con seis municiones, mientras que al otro se le hallaron cinco balas calibre 9 milímetros en uno de los bolsillos de su pantalón.

La intervención fue comunicada de inmediato a la Fiscalía de Familia y a la Fiscalía de Flagrancia, para el inicio de las diligencias legales correspondientes.