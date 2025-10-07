Desconocidos robaron un semáforo que estaba ubicado en la intersección de la avenida América Sur con la calle Jaime Balmes, en la urbanización La Noria de Trujillo. El dispositivo luminoso habría sido sustraído en horas de la madrugada de ayer, según versión de vecinos de la zona.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna condenó el robo y calificó este acto como vandálico, porque daña la infraestructura pública y pone en riesgo la integridad física de choferes y peatones que a diario transitan por la mencionada intersección.

“Un semáforo regula el tráfico vehicular y peatonal en intersecciones viales y otros puntos para garantizar un flujo ordenado y seguro de vehículos y personas, por ello, sin ese dispositivo se generará un caos que alterará el trajín de los moradores del lugar”, dijo la autoridad edil.

Señaló que como representante de la municipalidad provincial ya realizó la denuncia correspondiente y tomó acciones inmediatas para restablecer el servicio y mantener el orden en la zona.