Delincuentes asesinaron de un balazo en la cabeza a un joven de 18 años y, luego, arrojaron su cuerpo desde un automóvil en movimiento en el distrito de Florencia de Mora, Trujillo.

La víctima fue identificada como Maycol Ricardo Cruzado Contreras (18), alias “Seco”. Según informó la Policía, su cuerpo fue dejado la madrugada de ayer en la manzana A, lote 1, de la calle 21 de Setiembre. Al parecer, el joven habría sido ultimado en otro lugar y luego fue trasladado hasta esa zona.

Las primeras investigaciones apuntan a que su muerte guardaría relación a un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Agentes a cargo de las diligencias indicaron que Cruzado fue detenido en julio pasado cuando recogía una extorsión de 50 mil soles que le exigían al dueño de una botica en Alto Trujillo.​

Operativo

Tras el asesinato de alias “Seco”, agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo y personal de Inteligencia lograron detener a una persona vinculada a este homicidio.

La Región Policial La Libertad informó que tras la alerta, el Escuadrón de Drones de la PNP logró ubicar el vehículo del cual fue arrojado alias “Seco”. La unidad estaba estacionada en el pasaje Santa Rosa de la urbanización Señor de Los Milagros.

Ahí se detuvo a de Elías Isaac Otiniano Bermúdez (18), alias “Mexicano”, presunto integrante de la banda criminal “Los Despreciables de La Libertad”. Él se encontraba remolcando el automóvil en cuyo interior se encontraron rastros de sangre y casquillos de bala.

El detenido confesó que fue contratado por alias “Viejo Pablo”, quien ahora es buscado por las autoridades. “El ‘Viejo Pablo’ me mandó para recoger el carro”, le dijo a la Policía.

En cifras

Con este nuevo hecho de sangre, el número de asesinatos en la región La Libertad incrementó a 215 en lo que va del año.

En su momento, el jefe de la Región Policial, general Guillermo Llerena, dijo que la mayoría de muertes en esta parte del país se darían por ajustes de cuentas entre bandas rivales.

Dos de las redes criminales que se estarían disputando el control del cobro de cupos en Trujillo serían las organizaciones “Los Pulpos” y “La Jauría”.