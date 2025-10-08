El asesinato de un padre de familia y de su menor hijo en Otuzco, causó indignación y exacerbó los ánimos de los ronderos y la población en general, quienes la mañana de ayer pretendieron ajusticiar a un adolescente que fue detenido tras ser involucrado en el hecho de sangre.

VER MÁS: La Libertad: Matan a balazos a un hombre y dejan grave a su amigo en Chepén

Los pobladores exigían que la Policía entregue al menor A.N.V. (16), que fue detenido por su presunta implicancia en el doble asesinato. Al adolescente se le incautó un arma de fuego y la moto robada a las víctimas.

Cabe indicar que la madrugada de hoy, desconocidos incursionaron en la vivienda ubicada en el barrio La Ermita, y asesinaron sin piedad a Elmer Rosas Pérez (57) y a su hijo E.J.R.R. (15).

Fiorella Flores, esposa de Elmer Rosas, resultó herida con un impacto de bala en el rostro.

Horas después la Policía detuvo a un menor presuntamente implicado en este grave hecho y los ronderos exigían que se los entreguen para que tomen la justicia con sus propias manos. El sospechoso fue trasladado a Trujillo a la sede de la División de Investigación Criminal, en la urbanización San Andrés.