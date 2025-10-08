Nada detiene la ola criminal en la región La Libertad. La tarde del último martes, un hombre fue asesinado a balazos, mientras que su amigo se debate entre la vida y la muerte tras ser atacados a balazos en la intersección de los jirones San Martín y Bolívar, en Chepén.

De acuerdo a la versión de testigos, los amigos Jefferson Correa Tejeda e Hiro Quilcate Cruzado, se encontraban en una mototaxi cuando fueron interceptados por una moto lineal en la que iban dos individuos.

Los sicarios no mediaron palabra y abrieron fuego contra los amigos. Jefferson Correa murió en el acto, mientras que Hiro Quilcate resultó gravemente herido y hoy se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la zona.

La Plicía realiza las diligencias de ley, para esclarecer los hechos. No obstante, han adelantado que debido a la forma cómo sucedió el ataque no se descarta el ajuste de cuentes.

Se supo que Jefferson Correa deja en la orfandad a una niña de cinco años de edad.