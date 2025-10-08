Un presunto delincuente que formaría parte de una banda delictiva dedicada a robar vehículos en Trujillo, fue detenido por la Policía luego de exigir S/1,500 al dueño de un auto a cambio de no desmantelarlo.

Se trata de Eduardo Zavaleta Arteaga (33), quien fue capturado en el interior del mercado El Progreso, donde el sujeto “trabajaba” como supuesto vigilante informal.

El dueño de la unidad móvil de placa C1B-299 denunció que su carro fue robado y horas después un hombre empezó a llamarlo a su celular para exigir S/1,500 para que se lo entregue. Le advirtió que si se negaba a pagar la unidad móvil sería desmantelada.

Sin embargo, la Policía realizó un trabajo de Inteligencia y pudo dar con el facineroso y recuperó el vehículo. El caso fue comunicado a la Fiscal de Turno de Flagrancia, Dra. Carol Cango Miranda, para las diligencias correspondientes.